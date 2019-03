Flexwerker: Man kan godt føle sig lidt desillusioneret, når man tre år efter specialet er nummer 270 i bunken af ansøgere

Kollektivet Flexwerker arrangerer workshops for videns- og kulturmedarbejdere i løse ansættelser. De mener, der mangler fokus på problemet, og at der er brug for kollektive løsninger for dem, der oplever, at korttidsansættelser påvirker hele deres liv.