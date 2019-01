»Et oprør er nødvendigt«: Det burde være løgn, at Danmark skaber et proletariat af løstansatte på universiteterne

Universiteternes systematiske overforbrug af løsarbejdere skal stoppes. Konsekvenserne er alvorlige. Det skader arbejdsmiljøet på universiteterne med et A- og et B-hold. Og for mange universitetsansatte betyder det, at de har svært ved at etablere et almindeligt voksenliv med børn. De kan f.eks. ikke låne penge til en bolig.

Tag nu for eksempel 41-årige Jon Boisen. Som vi fortalte i det seneste nummer af fagbladet Magisterbladet, underviser han i tre universitetsfag med fine titler som ’retssystemernes funktion og virke’, ’ret, moral og politik’ samt ’retssociologi’ på Københavns og Aarhus Universiteter. Hertil kommer to bijobs. Alligevel tjener han mindre end en kasseassistent. I december tjente Jon Boisen 11.282 kr. før skat og samlet under Danmarks Statistiks fattigdomsgrænse på 117.000 kr.

Et oprør er nødvendigt. Ikke sådan et moderne oprør, hvor man skriver sure kommentarer på Facebook og tror, at det ændrer verden. Men god gammeldags faglig organisering og sammenhold

Siden Jon Boisen blev kandidat for 8 år siden, har han haft 12 forskellige kontrakter, men aldrig en fastansættelse – kun midlertidige stillinger – og han bor som sine studerende i et lejet værelse med delt køkken og bad. Nu udgør løse ansættelser halvdelen – 49 pct. – af universiteternes årsværk mod en tredjedel i 2002. Og det er vel at mærke fraregnet ph.d.er.

49 pct. er et vanvittigt tal. Det burde være en løgn, at Danmarks fineste uddannelsesinstitutioner går forrest i udviklingen af det proletariat af løstansatte, som breder sig over Europa. Det er til at forstå, at landbruget har 16 pct. løst ansatte, fordi der er sæsonarbejde. Det er til at forstå, at hotel og restaurationsbranchen har 17 pct. løse. Men 49 pct. på universiteterne? Det er hverken forståeligt eller rimeligt.

Jeg ved godt, at Jon Boisen er et grelt eksempel, da eksterne lektorater ofte også har løn fra et fast job. Men forskere skønner, at op mod 1.000 universitetsansatte i Danmark som Jon Boisen har eksterne lektorater som primær indtægtskilde.

I DR’s Deadline 28. december var forskernes arbejdsvilkår tophistorie. Anders Bjarklev, der er rektor på DTU og formand for rektorernes organisation, Danske Universiteter, blev konfronteret med kritikken og hans svar var så tilbagelænet, at man kunne frygte, at han ville falde ned af stolen.

Han sagde, at udviklingen, hvor flere har løse ansættelser, »bestemt« er kommet for at blive, og at den er en konsekvens af, at politikerne skærer ned på universiteternes grundbevillinger, samtidig med at forskningen i stigende grad bliver betalt af fonde, der støtter konkrete projekter med midlertidigt ansatte tilknyttet. »Det er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling«, sagde Bjarklev.

Undskyldningen holder ikke. Det er kun 12 pct. af finansieringen af offentlige forskningsprojekter, der ifølge en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kommer fra private fonde og organisationer. Selv om basisbevillingerne burde være højere, kan det selvfølgelig ikke forklare og forsvare et niveau på 49 pct. løse ansættelser.

Tænk, hvis det private erhvervsliv brugte samme logik og sagde, at variable indtægter er lig med løse ansættelser. Så ville private virksomheder jo ikke have fastansatte. Men i virkelighedens verden er den private sektor bedre end den offentlige til at holde antallet af løsarbejdere nede. Med god ledelse og rettidig omhu kan universiteterne selvfølgelig kombinere variable indtægter og fastansættelser.

Man tiltrækker ikke de bedste, hvis man på en gang lønner langt under erhvervslivets niveau og samtidig overhaler virksomhederne i prekære arbejdsforhold.

Den stigende prekarisering er ikke en naturlov. Det er resultatet af politiske og ledelsesmæssige beslutninger, hvor rektorerne har et stort ansvar.