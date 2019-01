Tidligere underviser: Mit arbejde er systematisk underfinansieret, så nu har jeg sagt op

Jeg er færdig med at tænke, at det er mig, den er gal med. Vilkårene på arbejdsmarkedet er ikke mit ansvar, og jeg vil ikke slide mig selv op for at få enderne til at mødes.

Jeg har sagt mit arbejde op, og det føles, som om jeg har punkteret mig selv.

I to år har jeg undervist på pædagoguddannelsen, og jeg har elsket mit arbejde. Det er svært at forklare den sorg, der er forbundet med at opgive det. Jeg kommer til at savne det så meget. Så hvorfor bliver jeg ikke bare ved?

Jeg stopper, fordi mit arbejde er systematisk underfinansieret. Det betyder, at der ikke følger løn med de arbejdstimer, der er i opgaverne. Det er arbejdslivsforsker Susanne Ekman, der karakteriserer arbejdet i det offentlige – blandt andet på uddannelsesinstitutionerne – som systematisk underfinansieret.

Det gælder især for os løstansatte. Systemet udnytter ’sårbare spilleres investeringsvilje’, som det hedder i analysen, altså vores vilje til at tage urimelige arbejdsopgaver på os, i håb om at det med tiden fører til en fastansættelse. Men grundlæggende er vilkårene ikke så forskellige for løst- og fastansatte. De løstansatte er underbetalt, de fastansatte er overbebyrdede. Forskellen er den samme.

Men det er jo ikke sådan, jeg har tænkt om mit arbejdsliv i hverdagen – at det er ’systematisk underfinansieret’. Jeg har bare tænkt: Det her er alt for hårdt. Og jeg har hele tiden været i tvivl: Måske er det bare mig, den er gal med? Andre klarer det, har jeg tænkt. Hvorfor kan jeg så ikke? Er jeg for svag? For dårlig til at organisere min tid?

Jeg synes, at det er et stort ansvar at være med til at uddanne velfærdsprofessionelle – ikke mindst pædagoger, der skal tage vare på børn og udsatte borgere. Jeg har hele tiden været i tvivl om, om jeg er god nok til arbejdet. Om det overhovedet er forsvarligt, at jeg er med til at løfte den opgave.

Den tvivl har jeg stadig. Men pludselig er spørgsmålet om ansvar også blevet et andet: Vil jeg være med til at legitimere de vilkår, som pædagoguddannelsen har, ved at være en del af stedet som underviser?

Jeg møder de studerende hver dag. Når de undrer sig over vilkårene for undervisning og eksamener, er jeg nødt til at være loyal. Jeg er nødt til at give udtryk for, at uddannelsen i bund og grund er meningsfuld, og at de beslutninger, der former den, er fornuftige. Jeg lægger ikke skjul på, at der bliver truffet en lang række uhensigtsmæssige beslutninger af sparehensyn – men jeg er nødt til at holde fast i en form for mening.

Jeg kan ikke forklare dem, hvordan vi undervisere er nødt til hele tiden at skære hjørner, eller hvordan jeg forsøger at overbevise mig selv om, at jeg arbejder mindre, end jeg gør, for at kunne se mig selv i øjnene.

Og hvem ved – måske er det bare er mig, der er dårlig til at skabe overblik? Mig, der er doven eller svag? Når jeg tænker efter, ved jeg godt, at det ikke er mig. Jeg vil virkelig gerne arbejde, og jeg er robust og pragmatisk. Det er spidskompetencer i det offentlige.

Hvis vilkårene bliver ændret, er der ikke noget, jeg hellere vil end at vende tilbage som underviser. Indtil da finder jeg på noget andet

Men jeg nægter at acceptere, at vores arbejdsliv behøver være sådan. Jeg nægter at acceptere, at min situation er udtryk for et individuelt problem. Det handler ikke om mig, og det handler ikke kun om pædagoguddannelsen, selv om den er meget hårdt ramt. Det handler om alle de mennesker, der slider sig selv op som offentligt ansatte, fordi deres vilkår er for dårlige.

Jeg ved faktisk heller ikke, om jeg synes, at det er i orden over for de pædagogstuderende at give indtryk af, at alt hænger fint sammen på uddannelsen. Det er at foregive, at der bliver tager politisk ansvar for deres arbejdsområde, når det faktisk ikke er tilfældet.

I stedet er jeg begyndt at tænke: Nej, det er ikke mig, der er noget galt med – det er vilkårene.