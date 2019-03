Hvis Pernille Vermund må sige 'koranklodser'...: Så er det også i orden at koble Nye Borgerliges politik til ondskaben selv

FOR ABONNENTER

Ifølge formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, udtaler hun sig ikke racistisk nedsættende, når hun insisterer på at kalde de betonspærringer, som skal forhindre galninge i at myrde tilfælde fodgængere, for koranklodser. So be it. Men hvis det er okay at sætte lighedstegn mellem et religiøst skrift og rendyrket ondskab, så må det også være i orden at sætte lighedstegn mellem et politisk parti og rendyrket ondskab.