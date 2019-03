Chefredaktør til tårnkritikere: Bestsellers klappepølse er et smukt monument over en jysk sportshals- og virksomhedskultur

Bestsellers tårn er et smukt monument over jysk sportshalskultur.

Det er nemt at reducere Bestseller Tower til endnu en egocentrisk tøjfabrikants falliske symbol over egen storhed. Det er set mange gange før i verdenshistorien, at store mænd hæver sig mod himmelbuen og det evige eftermæle ved at opføre monstrøse bygningsværker. Fra Triumfbuen i Paris til Trump Tower i New York.