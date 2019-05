Førstegangsvælgerne: »Det er ikke meningen, at man skal vinde vælgere på at nedværdige andre«

I går blev der udskrevet valg til Folketinget, og til dette valg skal ekstraordinært mange unge mennesker stemme for første gang. Politiken har nedsat et panel af førstegangsvælgere, som vi følger frem til valgdagen for at forstå, hvordan ungdommen forholder sig til valghandlingen og de store brudflader i dansk politik.

Mads Adam Wegener

Mads Adam Wegener er 21 år og en af drivkræfterne bag Den Grønne Studenterbevægelse. Han er vokset op i Haderslev og bor nu i København, hvor han studerer statskundskab.

»Det vigtigste politiske emne for mig er klima og miljø. Det er det mest presserende emne. Al forskning tyder på, at vi har ret kort tid til at lave om på, hvordan vi lever; den måde, vi driver virksomhed på, og den måde, vi tænker samfund på. Jeg tror på, at det er noget, der skal ske strukturelt. Vi kan gøre nok så meget hver især, men det kommer ikke til at rykke nok«.

»Under valgkampen bliver det vigtigt for mig, at der skal ikke bare bliver talt om teknikaliteter i debatten om klima – om vi får en eller to vindmølleparker – men at vi taler om de store visioner. Hvordan vi gerne vil leve og bedrive samfund. Jeg kommer til at lægge mærke til, om politikerne påtager sig ansvar eller lader det være op til den enkelte. Helt konkret vil jeg også kigge efter løsningsforslag til, hvordan vi overholder Parisaftalen. Det er der kun to partier, der har i dag«.

Mohammed Nasrallah er 19 år gammel, bor i Herning og går på 2. år på hf. Han er formand i Region Midtvest for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

»Jeg tænker over, hvilket parti der lever op til mine forventninger. Hvem vil gøre skoledagen bedre? Kan jeg gå på gaden og føle mig sikker? Jeg kigger også partiernes mærkesager igennem, men jeg er usikker på, hvad der er vigtigt for mig lige nu. Det, jeg tænker mest over, er en god uddannelse og sikkerhed«.

»Jeg går meget op i trivsel for gymnasieelever, og jeg synes, det er vigtigt, at den enkelte skole kan bestemme så meget som muligt selv, uden at politikerne blander sig«.

Amalie Wessel

Amalie Wessel er 22 år, blogger, på pause fra sit studie, og har det seneste år deltaget aktivt i debatten om præstationskultur blandt unge. Nogle kan måske kende hende fra DR 3-programmet ’De perfekte piger’.

»Jeg tænker enormt meget over, at der skal være valg, og hvilke emner der bliver taget op i medierne. Ofte bliver små sager blæst op og overskygger de reelle problemer. For eksempel blev en bedre kultur omkring queer-personer latterliggjort på grund af en en sag om nogle lyskryds. Det er så ærgerligt at, at det er de historier, der kommer til at fylde«.

»Jeg kommer til at holde øje med, hvilke partier der fokuserer på klima på en handlekraftig måde, og hvilke partier der rent faktisk går til valg på at skabe bedre vilkår for dem, der har brug for det. Jeg er i chok over, at nogen kan være imod minimumsnormeringer i daginstitutioner. Det handler om hele vores lands fremtid, og jeg forstår ikke, at man vil være med til, at børn får stress- og angstsymptomer i så ung en alder. Det er så vigtigt«.

Mikkel Victor Larsen er 19 årog uddanner sig til tømrer og bor i Albertslund.

»Valget er ikke rigtig noget, der fylder for mig, før det kommer. Jeg har haft mange andre ting at se til, men jeg har læst lidt og taget en kandidattest«.

»Jeg synes ikke, man skal betale mere i skat. Jeg synes, vi betaler skat til en masse ting, som ikke giver mening. Når der bliver sat et offentligt byggeri i gang, så bliver der sat et budget fra start, men hvis budgettet overskrides, bliver der bare smidt flere penge i. Jeg har arbejdet på et offentligt byggeri, der er gået 2 milliarder over budget. Det er bare et eksempel. Man skal få systemet til at fungere«.

»Pensionsalderen fylder også noget. Håndværkere har et hårdt og tungt arbejde. Jeg kan gå på pension, når jeg er 74,5 år gammel, og det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige til. Selv om vi får mange hjælpemidler og maskiner til at løfte, så er der altså ikke nogen, der lægger gulvet for os. Jeg kan godt forstå, at pensionsalderen skal sættes op, og at vi har fået bedre forhold, men altså 74,5 – man er nærmest død der«.