Mellemøstkorrespondent: Man kan ikke dokumentere den afghanske virkelighed fra Rådhuspladsen eller sit safe room i Kabul

For få journalister kommer til Afghanistan, og diplomaterne lukker sig inde i en lille boble i Kabul. Det er et problem for vores viden og forståelse for landets situation, siger Sune Engel Rasmussen, som er den danske journalist, der har boet og arbejdet længst tid i Afghanistan.

Skud flænser nattens stilhed og vækker de ansatte på en europæisk ambassade i Kabul. De kaster sig alle lynhurtigt ud i de sikkerhedsprocedurer, de har terpet, alt imens panikken vokser. De ender siddende i sikkerhedsrummet, grædende, i komplet radiostilhed, som de formoder skyldes, at sikkerhedspersonalet er travlt optaget af et angreb.

Blå bog Sune Engel Rasmussen Født i 1984, forlod Danmark i 2010 og har siden boet i Iran, Afghanistan og nu Beirut. Han skrev i en årrække fast for Weekendavisen og var korrespondent for The Guardian. I dag er han mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal. Hans bog ’Nyt blod – portræt af Afghanistans generation 9/11’ udkommer 16. april.

Men i virkeligheden sidder sikkerhedsfolkene dybt betaget af den cricketkamp, hvis sejr har udløst de entusiastiske skud i gaden. Der er ingen fare, kun stor fest.

Episoden har Mellemøsten-journalisten Sune Engel Rasmussen fået genfortalt af bekendte på den pågældende ambassade i Kabul. Han gengiver den i sin nye bog ’Nyt blod – portræt af Afghanistans generation 9/11’, fordi han mener, den siger noget om en Kabul-expat-boble, der er ude af kontakt med det samfund, der omgiver den.

»Vi har ambassadører og diplomater, som slet ikke må bevæge sig. Ingen af de danske ambassadører, der var der i min tid, måtte komme hjem til mig og grille. Jeg boede i det hus i tre år. Min kone og jeg holdt fester og brunch på græsplænen, havde en hund og kyllinger i haven, og ambassadøren måtte bare aldrig komme på besøg. Han ville ellers gerne«, siger Sune Engel Rasmussen.

Hvilke konsekvenser har det, at expats mures inde, mens få journalister kommer til landet?

»Det betyder, at man kun ser et meget snævert udsnit af virkeligheden. Hvis man som journalist for ensidigt bruger militæret eller politikerne som sandhedsvidner, risikerer man at dække krig, som om det var en fodboldkamp. Der er ’vores drenge og piger’, og så er der de onde. Og man kan vinde eller tabe. Man kan ikke få de mange nuancer med fra en krig, som den i Afghanistan, uden at bevæge sig ud mellem afghanerne. Og de diplomater, som sidder og sender rapporter hjem, gør det på et ligeledes meget begrænset grundlag«, siger Sune Engel Rasmussen.

Men er det ikke reelt nok, at der er farer at tage hensyn til?

»Jeg vil ikke negligere faren. Men Kabul er ikke en krigszone. Rejsen dertil er ikke for alle. Men jeg har talt med mange udsendte diplomater og organisationsfolk, som er under sikkerhedsrestriktioner, som de selv vil sige er overdrevne. Jeg har også talt med folk fra vestlige ambassader og fra den danske, som godt vidste, at de var enormt begrænset af sikkerhedsregler, og var frustrerede over det«, siger Sune Engel Rasmussen.

I sin bog følger han blandt andet de to brødre Vahid og Abolfazl Vaziri, som udvises fra Danmark og blive sendt tilbage til et meget usikkert liv i Afghanistan. Han mener, at det er problematisk, at ambassadefolk sidder og skriver indberetninger på skrøbelige grundlag, som er med til at give politikerne herhjemme det billede, de tager beslutninger på baggrund af.

»Jeg har talt med gode ambassadefolk, som godt vidste, at de sad og sendte rapporter hjem, som selvfølgelig ikke kunne skildre den reelle afghanske virkelighed, fordi de sendte dem fra bunkeren nærmest. Hvis man fra bunkeren er med til at danne et billede af, at det er okay at sende to skrøbelige brødre tilbage, er det problematisk«, siger Sune Engel Rasmussen.

De to brødre blev sendt tilbage til Afghanistan i juni 2015, til trods for at psykiatere advarede om, at begge brødre led af traumer og angst. Humanitære eksperter protesterede, og International Organization for Migration, som ellers giver assistance til frivillige hjemsendelser, afviste helt at have noget med sagen at gøre, da de mente, hjemsendelsen var uforsvarlig.

Da Sune Engel Rasmussen møder Vahid Vaziri, er han blevet væk fra lillebror Abolfazl. Han finder ham død kort tid efter.

»Det virker, som om man i disse hjemsendelsessager zoomer ind på en lille detalje, som for eksempel at Vahid måske var 19 år frem for de 17 år, han havde oplyst. Så kommer det til at handle om det frem for om en reel bedømmelse af den hverdag, de vil møde, hvis de sendes tilbage«, siger Sune Engel Rasmussen.

Selv har han rejst over det meste af Afghanistan, fra han rejste dertil i 2014 og de følgende tre år. I sin bog følger han især tre afghanere, som repræsenterer forskellige sider af det afghanske liv.

En ung mand, der slutter sig til Taleban, en ung kvinde, der kæmper for sin plads i et voldeligt ægteskab, og en ung mand af den shiamuslimske hazara-minoritet, der slutter sig til den afghanske hær, men ender med at forlade Afghanistan for i stedet at kæmpe for Bashar al-Assads militser i Syrien.

Er det ikke bare dig, der er lidt for lidt overmodig, når du bevæger dig rundt?

»Jeg vil helst ikke fremstå som sådan en hovedløs læderhals eller adrenalinjunkie. Jeg tror, at jeg har en meget realistisk vurdering af farerne ved at leve og bevæge sig i Afghanistan«, siger han og understreger, at den virkelige historie skal fortælles bredere, end den kan fortælles fra Kabul.

»Hvis man murer sig inde og kun taler med de afghanere, der allerede er en del af en lille elite i Kabul, så får man en meget lille del af virkeligheden. Der kommer mange seje aktivister på ambassaderne, men det er den samme klike. Det er dem, som klarer sig godt på internationale konferencer og taler engelsk. Det er en lille skare, som har stået på den liste, diplomaterne får, når de ankommer, de seneste 15 år. Det ved jeg, for jeg fik selv den liste«, siger Sune Engel Rasmussen.

Journalister er vel påpasselige ud fra lignende restriktioner fra baglandet som dem, disse expats oplever. Er det ikke fair nok?