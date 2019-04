Hvis du har gæld, men ikke ejer noget af værdi, må kreditor tage udlæg i det næstbedste: Din samvittighed. Skyld og skam fylder for meget i gældsplagede menneskers liv, mener Ph.d-studerende Benjamin Schwarz, fordi vi har opbygget en gældsfinansieret vækst, der kræver ofre.

I Danmark er det ganske almindeligt at tage et lån. Faktisk er vi det mest gældsatte folkefærd blandt OECD-landene, og lidt over 200.000 danskere er registrerede som dårlige betalere i RKI (Ribers kredit information).