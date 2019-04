Noa Redington: »For helvede, Lars! Få nu udskrevet det valg«

FOR ABONNENTER

For helvede, Lars! Få nu udskrevet det valg. Selvfølgelig kan du godt trække det et par uger, inden du dømmes for nøl og havner i det store grundlovsfængsel. Men hvorfor? Det bliver hverken bedre eller værre. Lad os komme i gang. Tirsdag eller onsdag i den kommende uge passer fint i kalenderen, skulle jeg hilse at sige. Og nu vi er ved mine præferencer: Jeg vinder et væddemål, hvis du puljer det med europaparlamentsvalget 26. maj. Pyt.