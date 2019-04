Anders Jerichow: Paludan sætter partierne på en prøve, som vil vise, hvor langt hans dehumaniserende tankegods allerede har sneget sig ind i dansk politik

Paludans opstilling vil ikke kun tvinge de andre højrenationale, som ellers skulle konkurrere om at være mest fremmedfjendtlige, til at bekende kulør. Det vil også tvinge V og S til at beslutte, hvilke grad af fremmedfjendtlighed de vil leve med som parlamentarisk grundlag.