Minister modtager Politikens Dialogpris: Tommy Ahlers får os til at sænke skuldrene

Han blev hevet ind på Lars Løkke Rasmussens ministerhold som en visionær, fremtidsorienteret kraft, og nu viser uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, at han også er innovativ, når det handler om at skabe en konstruktiv politisk valgkamp.

Det var en munter bemærkning, da statsministeren havde præsenteret Tommy Ahlers (V) som ny minister og udtalte til pressen, at Ahlers nu havde sagt ja til at skifte tv-programmet ’Løvens hule’ ud med en anden løvehule.

Politikens Dialogpris Borgerne lukker ørerne og bliver ekskluderet, når politikere nedgør modstandere, smider om sig med udokumenterede påstande, taler i munden på hinanden og undlader at vise respekt. Politikens Dialogpris har til formål at styrke en konstruktiv, kritisk og fri politisk debat, der motiverer flest mulige borgere til at deltage i folketingsvalget og inspirerer politikerne til at vælge en saglig debatform, som engagerer og inkluderer befolkningen i den politiske diskussion. Özlem Cekic og Christian Jensen udgør juryen, der hver uge hædrer en eller flere politikere med Politikens Dialogpris, fordi de på forbilledlig vis højner debatniveauet under valgkampen. Dialogprisen vil blive uddelt til politikere, der · lytter · fokuserer på egne holdninger · anerkender enighed · respekterer uenighed Vis mere

Naturligvis er der hvæssede kløer og skarpe tænder i toppolitik, men Tommy Ahlers har fra sin første arbejdsdag forsøgt at bringe tvivl, dialog og en grundlæggende accept af fejl med ind i sit virke, og den stil har han fortsat i sin første politiske valgkamp – endda så godt, at Özlem Cekic og Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, har bestemt, at Ahlers skal være den anden modtager af Politikens Dialogpris, som uddeles ugentligt frem til folketingsvalget.

»Den politiske dialog strander ofte på konfrontationens klippegrund, fordi alle står med deres egne ufejlbarlige standpunkter, som de spiller op ad muren og kun vil høre ekkoer af. Tommy Ahlers’ positive indstilling til fejl bliver en stærk og nødvendig erkendelse af, at fejl er forudsætningen for fremgang«, ræsonnerer Christian Jensen, der tilføjer:

»Tommy Ahlers’ måde at tænke den politiske dialog på er forfriskende. Når han er åben for fejl og tvivl, så får han os til at sænke skuldrene«.

Özlem Cekic fremhæver, at Ahlers’ troværdighed som politiker er nært forbundet med det tankesæt, der nu udløser Politikens Dialogpris:

»Tvivlen bærer nuancerne i sig. Hvis man tror, at man har hele sandheden alene, kan man ikke bygge bro til andre. Ahlers åbner for, at hans politiske modstandere har en del af sandheden, og det er troværdigt, at han gør det, fordi det er en fortsættelse af hans stil som minister, som han viderefører selv som uafprøvet folketingskandidat«.

Unoderne trives stadig

I denne uge har følgerne af Politikens facebookside, hvis kommentarer indgår i juryens votering, været præsenteret for tre kandidater til Politikens Dialogpris. Ud over Tommy Ahlers var to navne i spil: Den radikale kandidat til EU-Parlamentet Nadeem Farooq, der var nomineret for sin kamp for at genvinde tilliden til politikere generelt gennem fem konkrete leveregler, som han ønsker at blive holdt op på i valgkampen. Samt socialdemokraten Mattias Tesfaye, der er at finde i feltet på grund af sin evne til at mestre den skarpe debat, der aldrig bliver for personlig, og for sin daglige anerkendelse af andre på Facebook.

Blandt facebookbrugerne var meningerne delte:

»100 procent sikkert Tommy Ahlers, plads til fejl og åben dialog er vejen frem«, skriver Christian Horn.

Michael Raynolds Laursen er uenig: »Uden tvivl Nadeem Farooq. Altid sober, lyttende og åben over for andres argumenter, samtidig med at han er evigt velforberedt til enhver samtale«.

Og Katrine Fugl helgarderer med en konstruktiv, men ikke så beslutsom, kommentar:

»Gode kandidater alle tre«.