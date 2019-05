Folketingskandidat (S): Stram Kurs afslører regeringspartiers primitive demokratiopfattelse

Alle folketingets demokratiske partier bør utvetydigt kunne love befolkningen, at Paludan – hvis han skulle blive valgt – aldrig bliver parlamentarisk grundlag for en regering, fordi han ikke er demokrat.

Alle de demokratiske partier, der er opstillet ved det kommende folketingsvalg, bør lægge afstand til Paludans udemokratiske og racistiske projekt og forklare, hvorfor vi her er nået ud over grænsen for almindelige politiske uenigheder.