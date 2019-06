Bogaktuel forsker: Hvis de radikale besinder sig, er der klare tegn på en ny glansperiode for Danmark og Europa

Kun ved at satse målrettet på at skabe europæiske alliancer kan Mette Frederiksen få den politiske indflydelse, det kræver at bekæmpe den stigende ulighed og levere de klimaløsninger, som vælgerne har stemt for, mener postdoc Malte Frøslee Ibsen, der er aktuel med en ny bog om venstrefløjens fremtid.

Med valgresultatet onsdag er vælgerne rykket markant til venstre. Det åbner nye muligheder for den danske venstrefløj. Og spiller Mette Frederiksen sine kort rigtigt, kan hun stille sig i spidsen for et storstilet politisk projekt, der endegyldigt kan tage livet af det neoliberale paradigme, som siden begyndelsen af 1980’erne har sat dagsordenen i både dansk og international politik. De to helt afgørende politiske opgaver bliver kampen mod den stigende ulighed og afværgelsen af den truende klimakrise. Men skal Danmarks kommende statsminister lykkes med projektet, kræver det, at hun går benhårdt efter at satse på internationalt samarbejde – først og fremmest gennem en langt mere offensiv EU-politik, end danske regeringer har ført de seneste mange år.