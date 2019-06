Chefanalytiker i VIVE: Ghettoens vælgere gik i stemmeboksen og svarede igen på politikernes forfejlede boligpolitik

De udsatte boligområder mobiliserede sig, da det neoliberalistiske paradigme for alvor viste sig med hårdere straffe, flere reguleringer og restriktioner for, hvem der må bo hvor. Den høje valgdeltagelse viser også et øget medborgerskab blandt borgerne.