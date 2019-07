Arkitekt: Et nyt lagkagetårn i Tivoli vil være en katastrofe

Det er utroligt, at Tivoli ikke har fattet, at man aldrig kommer foran ved at gå i andres fodspor.

FOR ABONNENTER

I 2007 vandt den engelske arkitekt Norman Foster en konkurrence om et højhus i Tivoli. Tårnet skulle vær 102 meter højt og indeholde såvel erhverv som boliger. Motivet til at bygge var tydeligvis en forestilling om, at Tivoli på sigt kunne profitere økonomisk på byggeriet. Projektet led skibbrud blandt andet på grund af for mange højlydte protester.