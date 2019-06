Der må heller ikke fremover bygges højhuse i Middelalderbyen, herunder i Tivoli, fremgår det af det foreløbige udkast til en ny kommuneplan for København.

Tivolis forslag om et nyt et nyt hotel-, restaurant- og lejlighedstårn i haven strider imod nedskrevne principper for byggeri i Københavns Middelalderby, som netop nu er på vej gennem rådhusets beslutningsmølle.