Læsernes Redaktør: God journalistik koster penge

Hvordan får man brugerne af digitale medier til at betale for indholdet? Det er det spørgsmål, medier verden over kæmper med i disse år, for kvalitetsjournalistik koster penge. Den årlige rapport fra Reuters Institute i Oxford, ’Digital News Report 2019’, giver et billede af folks holdning til medierne og deres vilje til at betale på basis af en undersøgelse i 38 lande verden over, dog med hovedvægt på Europa og Nordamerika.