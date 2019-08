Tidligere FBI-direktør: Trump skal holde op med at udnytte racismens radioaktive energi

FOR ABONNENTER

I store dele af vores historie har suppen spredt den dødelige radioaktivitet, der førte til slaveri, mord på og terrorisering og undertrykkelse af afroamerikanere. Denne sommer er det 100 år siden, at suppen kogte over i Washingtons gader, hvor dusinvis mistede livet. Bestyrelsesformanden for Howard University undgik kun med nød og næppe at blive lynchet.