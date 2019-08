En god dag for den kølige Wind og en dårlig dag for en af hans fans

FOR ABONNENTER

Jonas Wind kan sole sig i begejstring, respekt og anerkendelse fra langt flere end de naturligt engagerede tilhængere af fodboldklubben FC København, fordi den 20-årige angriber tirsdag aften udførte en perfekt Panenka. Detaljen er opkaldt efter tjekken Antonin Panenka, der i 1976 afgjorde EM-finalen med et frækt straffespark, da han lod som om, at han ville skyde hårdt til venstre for Sepp Maier, men i stedet sparkede i bunden af bolden, så den i en blød bue sejlede ind midt i målet, da først den tyske målmand havde kastet sig. Den historiske begivenhed fandt sted på Rajko Mitic Stadion i Beograd – og netop der brugte Jonas Wind 10 minutter før tid samme teknik til at udligne til 1-1 mod Røde Stjerne i en kvalifikationskamp til Champions League for øjnene af 40.000 af de mest fanatiske fans i Europa.