Dennis Nørmark: Siger vi digitalisering, når vi ikke ved, hvad vi ellers skal sige?

Når digitalisering bliver et ureflekteret plusord, er der risiko for, at det bliver en bundløs kilde til ligegyldige beskæftigelsesprojekter, som ingen kan sige nej til. For det er jo det samme som at sige fra over for fremtiden.