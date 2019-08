Grebet rigtigt an tror jeg på, at vi kan reducere volden mod kvinder med 50 procent. Og det vil være langt billigere end den milliard, volden koster samfundet i dag.

FOR ABONNENTER

Igennem de senere år har vi brugt statistikker til at udpege bestemte grupper, der er overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne, og der er blevet arbejdet hårdt på at lave strategier og politik for at få dem udelukket fra samfundet.