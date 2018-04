Henrik Marstal: Toksisk maskulinitet er på vej i søgelyset

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Toksisk maskulinitet har altid fandtes. Men det er først i de senere år, at begrebet er blevet identificeret og problematiseret.

Begrebet bliver ofte defineret som den antagelse, at især heteroseksuelle mænd er henvist til at optræde på særligt antisociale, aggressive eller dominerende måder for at kunne blive opfattet som 'rigtige mænd'. Antagelsen har promoveret en norm, der har at gøre med det bevidst eller uerkendt at nedgøre eller udvise disrespekt over for alle, der ikke helt er som én selv.

Det gælder ikke kun kvinder, homoseksuelle eller racialiserede personer, men også 'kvindagtige' mænd, som afstår fra at bekende sig til traditionelt maskuline dyder eller blot viser sig at være for følsomme eller grådlabile til, at det kan rummes indenfor normen. For dermed 'svigter' de det kønsidentitetsmæssige fællesskab, som mænd forventes at indordne sig under. Og det koster.

Henrik Marstal Født 1966. Musiker, debattør, forfatter og folketingskandidat for Alternativet. Udgav debatbogen 'Breve fra en kønsforræder' i 2015 om sit feministiske virke. Musikalsk har han været med i bandet Ibens, og desuden lavet musik med folk som Marin Hall, Marie Frank, Annika Aakjær, Det Kønne Kartel og hans egne bands, marstal:lidell og Svenske Uniformer.

Toksisk maskulinitet kan derfor også være den adfærd altid at tage mænds parti i sager om sexisme eller voldtægt, eller at sætte alt ind på at få sin vilje uanset rimeligheden i det. Desuden kan det være den adfærd at normalisere mobning og anvendelsen af herskerteknikker, have etableret usunde mentale relationer til sine nærmeste, udvise selvdestruktiv adfærd i form af f.eks. selvhad eller misbrug, og i værste fald begå mord på sin nuværende eller tidligere partnere samt sine børn.

Også et område som netchikane kan være udtryk for toksisk maskulinitet – typisk i kraft af nedladende, aggressive eller truende kommentarer begået af mænd rettet mod kvinder.

En international undersøgelse offentliggjort af Amnesty i november dokumenterede, at herhjemme har hver femte kvinde oplevet onlinechikane. Knap halvdelen anførte, at chikanen var af misogyn eller sexistisk karakter, og hver tredje af disse kvinder anførte også, at de havde følt sig direkte truet på deres sikkerhed.

Men toksisk maskulinitet viser sig også, når mænd finder det så skamfuldt at blive udsat for mentale nederlag eller miste social status, at de ikke taler med hverken deres nærmeste eller en psykolog om det. Eller den viser sig, når mænd bliver fanget i et forventningsspil om at skulle være mænd på forældede måder, hvilket kan give anledning til frustration og forvirring.

Det er indlysende vigtigt ikke at forveksle toksisk maskulinitet med mandlig adfærd som sådan. Selvfølgelig er det muligt at være mand på andre og mere afbalancerede måder. Som det hed i overskriften til en baggrundsartikel i det amerikanske nyhedsmagasin Slate, skrevet i november af debattøren Tyler Zimmer: »Mænd er ikke monstrøse, men maskulinitet kan være det«.

Derfor er det også kun en mindre gruppe mænd, der aktivt udøver toksisk maskulinitet. Så problemet er først og fremmest, at de gældende samfundsnormer fremmer en adfærd, der kan gå i den retning – som når f.eks. drengebørns stereotypisk maskuline adfærd belønnes, mens det at være indadvendt, være i kontakt med sine følelser eller gå op i sit udseende bliver negativt sanktioneret af omgivelserne.