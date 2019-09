Politikens nye pris: Her er de nominerede til Hørups Debatpris

På Politikens fødselsdag 1. oktober uddeles avisens nye pris Hørup Debatpris for første gang.

Prisen er opkaldt efter Politikens grundlægger, og den har til formål at fremme en stærk demokratisk debatkultur.

Om prisen skriver Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen:

»Viggo Hørups debatideal var netop, at den offentlige samtale både skulle være direkte og konfrontatorisk, men samtidig høvisk og sober, så man – som Hørup sagde – kunne »dele os efter anskuelser«.«

Der er tre nominerede til at modtage prisen. Bliv klogere på dem her.

Hørups Debatpris Politiken indstifter i år Hørups Debatpris, som har til formål at fremme en stærk demokratisk debatkultur. Hørups Debatpris uddeles 1. oktober i Folkehuset Absalon i København med fællesspisning, prisoverrækkelse, quiz og sang. Køb din billet på https://absaloncph.dk/. Billetter koster 50 kr. Prisen er støttet af Politiken Fonden og uddeles første gang på Politikens fødselsdag, 1. oktober. Modtageren vil foruden hæderen modtage 50.000 kr., hvoraf halvdelen øremærkes til vinderens hjertesag. Juryen består af: Christian Jensen (formand) Mads Zacho Teglskov Özlem Cekic Emma Holten Frederik Vad Nielsen Pia Kjærsgaard Christopher Arzrouni Søs Marie Serup Vis mere

Sara Omar, forfatter

Sara Omar er nomineret til Hørups Debatpris for sin konsekvente kamp og brændende forsvar for de kuede muslimske kvinder og deres rettigheder.

Med romanen Dødevaskeren blev Sara Omar med ét en uomgængelig stemme i debatten om en gruppe kvinder, som sjældent taler selv, men ofte bliver omtalt: de skjulte muslimske kvinder.

Tidligere folketingsmedlem, debattør og foredragsholder Özlem Cekic siger sådan om Sara Omar:

»Sara Omar har startet en række debatter med sin roman Dødevaskeren. Og har også betalt en høj pris for sin deltagelse i debatten og har gjort en dyd ud af at ikke blive spændt fast i en vogn og har holdt fast i sin dagsorden med en skarp pen. Det personlige mod hun har udvist, gør også hende til en modig debattør. Det er ikke noget hun bare siger, men også noget hun er villig til at betale en pris for«.

Pelle Dragsted, debattør og forhenværende folketingsmedlem for Enhedslisten

Pelle Dragsted er nomineret til Hørups Debatpris for sin indignation, renheden i sine standpunkter og sin evne til at gøre de komplekse debatter tilgængelige for alle.

Politiske kommentator Søs Marie Serup fanger præcist, hvordan mange opfatter Pelle Dragsted som debattør:

»Han er så ideologisk ren, at han næsten er en hellig kriger«.

Man kan ifølge nomineringen let få tanken, at debatmaskinen Dragsted kører på en højoktanblanding af ulighedsbenzin, kapitalismediesel og klimapolitisk solcelleenergi. I hvert fald lader det ikke til, at motoren nogensinde løber tør for brændstof.

Jacob Mchangama, jurist og direktør i tænketanken Justitia

Jacob Mchangama er nomineret til Hørups Debatpris for sin konsistente kamp for grundlæggende frihedsrettigheder, sin partipolitisk uafhængige kritiske stemme og sin respektfulde saglighed.

Jacob Mchangama er ifølge nomineringen Nordstjernen i diskussioner om frihed og basale retsstatsprincipper. Han står så fast, at man kan navigere efter hans klare og umisforståelige holdninger til ytringsfrihed, retssikkerhed og privatlivets fred.

»Han bidrager til debatten på en skarp, men altid sober og velargumenteret og systematisk måde. Han forfalder ikke til overfladiske påstande, men forsvarer uforfærdet retsstatslige principper i en tid, hvor det politisk er mindre opportunt«, siger jurymedlem Christopher Arzrouni.

Hørups Debatpris uddeles af en bredt sammensat jury og overrækkes første gang ved en demokratifest i Absalon i København.

For at vinde Hørups Debatpris skal debattøren »være et demokratisk forbillede med klare holdninger og overbevisende argumenter, og som altid møder sine modstandere med respekt og nysgerrighed«, skriver Christian Jensen.

Modtageren af prisen vil foruden hæderen modtage 50.000 kroner, hvoraf halvdelen øremærkes til vinderens hjertesag.