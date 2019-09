Pelle Dragsted: »Noget af det, der kan få mit pis i kog - hvis jeg må være så fri - det er, hvis mennesker som er meget priviligerede, sparker nedad på dem, der ikke er så priviligerede«

Pelle Dragsted, tidl. medlem af Folketinget for Enhedslisten, er nomineret til Hørups Debatpris for sin indignation, renheden i sine standpunkter og sin evne til at gøre de komplekse debatter tilgængelige for alle. Prisen uddeles på Politikens fødselsdag den 1. oktober.