Tor Nørretranders: Brokkerøvenes tid er forbi - nu skal vi dyrke samfundsglæden

Danskerne skal blive bedre til at værdsætte samfundet, når det fungerer, i stedet for kun at brokke sig, når der er problemer. Lærer vi at dyrke ’samfundsglæden’, bliver det nemmere at overvinde klimakrisen, mener forfatter Tor Nørretranders, der har ny bog på vej.

Tor Nørretranders har medbragt gaver. »Værsgo«, siger han, straks vi møder ham, og overrækker to lyserøde badges med påtrykket ’JES! Jeg Elsker Samfundet’.

»Jeg forventer, I bærer den fra det sekund, I træder ud af sengen, til det sekund, I går i seng om aftenen«, lyder den beskedne betingelse fra den 64-årige forfatter, der selv har en siddende på venstre side af brystet.

Tor Nørretranders elsker det danske samfund, og nu kræver han, at Politikens udsendte og resten af Danmarks befolkning gør ham følge i en folkebevægelse for større ’samfundsglæde’.

Blå bog Tor Nørretranders Født 1955. Uddannet cand.techn.soc. Samfundsdebattør og forfatter til flere end 30 bøger. Hans nye bog ’Samfundsglæde’ udkommer fra People’sPress på fredag 4. oktober.

Faktisk er den helt nødvendig, samfundsglæden, hvis vi skal komme helskindet igennem de enorme omvæltninger, som klimakrisen påtvinger os de kommende årtier, hævder han i sin nye bog ’Samfundsglæde’, der udkommer på fredag.

Ordet ’samfundsglæde’ findes slet ikke i den danske ordbog. Hvad betyder det?

»Samfundsglæde er evnen til at være bevidst om alt det, der fungerer i vores samfund, i stedet for kun at råbe op og brokke sig, når noget ikke fungerer. Det er i bund og grund en opmærksomhedsøvelse, som vi alle sammen skal blive bedre til, så vi kan forstå, forsvare og forandre samfundet«.

»Jeg sammenligner i min bog samfundet med kroppen, som mange mennesker også kun forholder sig til, når der er noget galt, eller det gør ondt et sted. Men vi kender også til kropsglæde, som er den følelse af velvære, kroppen belønner os med, når vi har været fysisk aktive, og energien og endorfinerne strømmer rundt i kroppen«.

Hvis jeg må være lidt polemisk, er det virkelig sørgeligt, at samfundsglæden er mindst hos dem, der har allermest glæde af samfundet

»Vi mangler i dag et ord for den tilsvarende følelse af velvære på samfundsniveau, når samfundets institutioner og infrastrukturen bare kører derudad, og vi bliver opmærksomme på det og værdsætter det. Ordet ’samfundsglæde’ mangler i vores ordforråd, og det er en stor fejl«.

Hvorfor er samfundsglæden vigtig netop nu?

»Fordi vi er tvunget til at genopfinde vores samfund. Vi kommer ikke udenom. Klimakrisen betyder, at vi de kommende årtier skal indrette os helt anderledes end i dag, og hvis ikke vi er helt skarpe på, hvor vi kommer fra, og hvilke samfundsgoder vi vil have med videre, så risikerer vi, at de gode ting går tabt«.

Mangler vi samfundsglæden i dag? Er der for meget brok og negativitet?

»Uden tvivl. Vi kan ikke blive ved med at pege fingre ad samfundet og sige, at det hele bare er for galt. Vi bliver nødt til at ville samfundet meget mere, end vi gør i dag. Ellers ved vi ikke, hvad vi laver om, når vi laver det om. Det er enormt farligt, hvis vi går ind i fremtiden uden den bevidsthed«.

Men har danskerne ikke masser af samfundsglæde? Der er massiv opbakning til den store velfærdsstat, og vi er et af verdens lykkeligste folk … er det ikke samfundsglæde?

»Ingen tvivl om, at danskerne er meget lykkelige, men hvor mange har helt forstået, at det især er samfundets fortjeneste? Spørger man danskerne, hvad lykke er for dem, vil rigtig mange svare, at det handler om noget privat. Hygge og stearinlys er to af de vigtigste lykkemarkører for hr. og fru Danmark«.

»Det er de færreste, der tænker: ’Wauw, vi er jo lykkelige, fordi vi har bygget et fantastisk samfund, hvor vi har al mulig grund til at have tillid til hinanden og stole på hinanden’. Vi forstår ikke, hvor stor en del af den fornøjelse der er forbundet med at være lykkelig, som er noget, vi har skabt sammen. Det er en skam«.

Er der specifikke befolkningsgrupper, der især mangler samfundsglæden?

»Undersøgelser har jo vist, at meget velstående mennesker har en tendens til at være mere arrogante og respektløse over for samfundet end ikkevelstående mennesker. Mange af dem føler, at de er selfmade og derfor ikke skylder samfundet noget. Det er deprimerende, når de burde være dybt taknemmelige. De rige er jo kun blevet rige, fordi samfundet har gjort det muligt for dem at drive eller overtage en succesfuld virksomhed«.

»Det er samfundet, der har sikret, at der er ordentlige veje, som deres ansatte kan køre på, og deres varer kan fragtes på. De trækker på verdens bedste forskere, som uddannelsessystemet har udklækket, og de nyder godt af en ordentlig retssikkerhed, så de ikke behøver en privat hær af gorillaer til at holde vagt«.

»Jeg siger ikke, at alle rige mennesker er ligeglade med samfundet, men der har igennem de sidste cirka 20 år været en tendens blandt de rigeste til at være lidt fornærmet over, at de skulle betale en forholdsvis høj skat. Hvis jeg må være lidt polemisk, er det virkelig sørgeligt, at samfundsglæden er mindst hos dem, der har allermest glæde af samfundet«.

Men det er som oftest de rigeste, der betaler mest til samfundet. Er det ikke o.k., at de brokker sig, hvis de f.eks. føler, at visse befolkningsgrupper ikke gør, hvad de kan for at få et job og bidrage til fællesskabet?

»Men det er jo de rigeste, der får allermest ud af samfundet. Ikke i form af udbetaling af sociale ydelser fra kommunen, men i form af, at den fabrik eller virksomhed, der har gjort dem rige, benytter sig af hele den infrastruktur, vi har i landet; af de hospitaler, der lapper på deres ansatte, når de bliver syge; og af de skoler og universiteter, der uddanner den arbejdskraft, de skal bruge. Hvis de rigeste tænkte sig lidt om, ville de indse, at de får enormt meget ud af det her samfund. Det er der heldigvis også mange virksomheder, der siger«.

Dit udgangspunkt for at efterlyse større samfundsglæde er, at samfundet bliver nødt til at forandre sig. Men er det særligt hensigtsmæssigt at dvæle ved glæden ved det bestående, hvis man er tvunget til forandring? Ville en kritik af alt det, der ikke fungerer, ikke være en stærkere forandringskraft og et bedre udgangspunkt for at genopfinde samfundet?

»Jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, at ’nu har den gamle sgu tabt sutten’. Og jeg medgiver, at for en gammel samfundskritiker som mig er det lidt pudsigt at gå rundt og sige ’jeg elsker samfundet’ og insistere på, at nu skal vi glæde os. Men den stærkeste kritik af samfundet i dag er ikke at brokke sig – den stærkeste kritik er at få øje på, hvor meget samfundet kan, og insistere på, at det skal fortsætte«.

»Der er i virkeligheden noget meget oprørsk i at insistere på glæde. At insistere på, at samfundet er godt og velfungerende, er det ultimative oprør i en tid, hvor alting er under forandring«.

Bolværk mod nedskæringer

Den gode nyhed er, at det går den rigtige vej. Samfundsglæden er tiltagende, hævder Nørretranders.

»Inden for det seneste år har vi set en langsom opblomstring af samfundsglæde. Klimadagsordenen har betydet, at vi er begyndt at forholde os til vores samfund på en helt anden, seriøs måde end tidligere. Det er faktisk ret spektakulært, det, vi er vidne til. Selv politikerne er begyndt at fremlægge politiske visioner for, hvor samfundet skal hen i stedet for bare at være administratorer af et statsbudget«.

Har de politiske visioner manglet?

»I den grad. Da jeg var ung for 2-300 år siden, var der en visionær politisk debat. Vi var ikke enige om, hvilket samfund vi skulle skabe, men de fleste havde en idé om det. Men de seneste to-tre årtier har politik handlet voldsomt meget om administration. Politikerne har talt som embedsmænd, der havde et rådighedsbeløb på finansloven, som de bare skulle dele ud af. Men visionerne for samfundsudviklingen? Nærmest ikkeeksisterende«.

Vi forstår ikke, hvor stor en del af den fornøjelse der er forbundet med at være lykkelig, som er noget, vi har skabt sammen. Det er en skam

»Politik har længe handlet om at lave nogle specifikke love for nogle specifikke grupper i samfundet eller forholde sig til nogle enkeltsager, som medierne har stampet op. Det har handlet om at reparere lidt på det, der var, ud fra en eller anden ubevidst forestilling om, at hvis bare vi kan fjerne årsagerne til ulykke, sygdom, fattigdom og anden elendighed, så vil alle blive lykkelige. Men sådan hænger det ikke sammen. Lykke er ikke bare ikkeulykke – lykke kræver også, at man formulerer en positiv politik med glæde, drømme og visioner, og det ser vi langsomt tegn på nu«.

Siger du, at S-regeringen spreder samfundsglæde?