Elitens universiteter: Giver man tilstrækkeligt store donationer, får man særbehandling, ligesom mange kommer ind i kraft af deres familiers 'legacy'

En lille gruppe prestigiøse universiteter kaster akademisk glans over de transnationale eliter. Derfor er det på tide at dæmpe benovelsen over eliteuniversiteterne og indse, at de ofte følger og støtter magten mere, end de udfordrer den.