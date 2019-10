Politimordene i Frankrig viser, at islamister er ved at infiltrere de vestlige samfund, mener terrorforsker. Frygten for terror indefra har sat gang i en debat om overvågning af kollegaer og medborgere i Frankrig.

Personalet på universitetet i Cergy uden for Paris fik et mindre chok, da de mandag modtog en instruks fra den ansvarlige for sikkerheden på universitetet i form af en opfordring til at overvåge mistænkelig adfærd blandt lærere og studerende.