Dagbog fra dagpengeland: Sagsbehandleren kigger på mig og betegner min uddannelse som »en hobby – ikke en karriere«

Efter over et år på dagpenge har jeg det, som om jeg flatliner i livet. Alt hvad jeg har udviklet af kompetencer og cv-design og ansøgningsteknik og kaffemødesnak har ikke udmundet i noget. Det er ikke en progression, ikke en opadgående kurve, men en lang, flad linje.

Blå bog Lea Tolstrup Født 1992. Uddannet cand.mag i moderne kultur og kulturformidling i 2017. I dag er hun lærervikar på Gulberg Skole.

25. juli 2017

Jeg afleverer mit speciale og bliver med et tryk på en knap cand.mag. i moderne kultur & kulturformidling. Jeg fejrer det med en selfie og #nusmilerlivet. Jeg fejrer videre med bodegature med gode venner og en tur til Lissabon med min kæreste. Vi spiser skaldyr og får halsbetændelse og må stikkes i røven på et portugisisk hospital, hvor jeg kort tid inden kaster op i venteværelset. Alligevel er jeg fuld af forventninger til fremtiden.

September 2017

Jeg er til mit første møde på jobcentret. Jeg fortæller ivrigt og engageret om mine kompetencer; om at skrive og lave redaktionsarbejde. Sagsbehandleren kigger på mig og betegner det som »en hobby – ikke en karriere«.

Jeg har qua min uddannelse, hvad jobkonsulenter kalder »en bred profil«, og på intet tidspunkt under mit studie har det kommende arbejdsliv været på skemaet. I stedet har vi lært om kulturkritik og filosofi, køn og litteratur, og jeg har altid haft på fornemmelsen, at det var min opgave at finde min plads på arbejdsmarkedet på den anden side af specialet. Efter mødet på jobcentret føler jeg mig meget alene med den opgave.

Oktober 2017

Jeg skriver ansøgninger i øst og vest og afsøger konstant nye muligheder for, hvad der skal blive af mig. Skal jeg være kulturmedarbejder? SoMe-haj? Projektleder? For første gang i mange år har jeg en fornemmelse af, at alt kan ske.

Hver gang venner og familie spørger, hvordan det går, eller nye bekendte siger »hvad laver du så?«, skynder jeg mig altid til den optimistiske konklusion, så jeg kan gøre deres forudindtagelser til skamme: Jeg er ikke en fortabt arbejdsløs, jeg er en ung kvinde på vej ud i verden.

November 2017

Jeg begynder at holde oplæg om mit speciale. Jeg forbereder PowerPoint-præsentationer og laver talekort og taler til fyldte sale om resultaterne af mine undersøgelser, mens jeg opdager en forkærlighed for undervisning og en fornyet forelskelse i humanistisk forskning.

Jeg modtager aldrig betaling for mine oplæg.

Vinter 2018

Jeg holder flere oplæg og begynder at søge ph.d.-stipendier på forskellige universiteter ved siden af de to stillinger, jeg skal søge om ugen. Det er en lang proces med kontakt til potentielle vejledere, dokumentation og ansættelsesprocesser, der strækker sig over mange trin og måneder. Jeg venter i spænding i flere uger i streg, selv om jeg siger til mig selv og alle, som spørger, at jeg ikke regner med noget. Flere gange går jeg videre til næste runde, men jeg bliver altid valgt fra inden samtalen.

Marts 2018

Jeg begynder at blive modløs. Hver uge modtager jeg mails med standardafslag på ansøgninger. Mails med »vi er gået efter en ansøger med mere erfaring« og »vi modtog ved fristen 369 ansøgninger«. Mails med »vi har endelig fundet den rette kandidat. Desværre er det ikke dig«. Efter hvert afslag er det tilbage til computeren, hvor der stadig skal sendes to ansøgninger om ugen.

April 2018

Jeg søger en løntilskudsstilling på et museum i København. Kommer til samtale og får ’jobbet’. Lønnen er præcis det samme som min dagpengesats, og jeg skal fortsat være »til rådighed for arbejdsmarkedet« med to jobansøgninger om ugen.

Alligevel er sagsbehandleren på jobcentret begejstret – nu skal jeg rigtig ud og tilegne mig erfaringer med arbejdsmarkedet. Jeg er begejstret med hende. Pludselig har jeg en hverdag med mødetider og kontorplads og kollegaer og frokostordning og ad hoc-opgaver. Jeg står op hver dag kl 7.30 og cykler forventningsfuldt mod museet: Nu har jeg muligheden for at vise nogen, hvad jeg kan.

August 2018

Sommeren er gået på museet, og jobbet lakker mod enden. Det, cheferne sagde til samtalen – at de ikke kan garantere en ansættelse ved udgangen af løntilskud – bliver kun tydeligere for hver dag, der går. Da der er et par uger tilbage af min og de to andre ’ansatte’ unge arbejdsløse humanisters løntilskud, bliver stillingerne slået op igen, og en ny ung arbejdsløs humanist præsenterer sig for mig med ordene »Hej, jeg er den nye Lea«. Præcis som jeg engang har præsenteret mig som »Hej, jeg er den nye Nicoline«.

Inden jeg stopper, har vi en interaktiv udstilling, hvor alle kan skrive udsagn på et lille hvidt hus. Nogen skriver »forbyd løntilskud«.

September 2018

Jeg bliver færdig på museet og fejrer etårsdag som arbejdsløs. Alligevel er jeg fuld af fornyet energi og mod på at skrive alle de ansøgninger, jeg ikke nåede, mens jeg arbejdede på museet. Jeg skriver opfordret og uopfordret. Jeg skriver om undervisningsmaterialer og projektledelse og kommunikation og skribentarbejde og kulturformidling. Jeg skriver til biblioteker og kommuner og kulturprojekter. Jeg hører aldrig andet end stilhed eller standardafslag.

Slut oktober 2018

Jeg bliver endelig indkaldt til samtale på en ph.d. Jeg er stolt og spændt og optimistisk.

6. november 2018

Jeg er til ph.d.-samtale på CBS. Det føles som en eksamen, og den ene professor undgår konsekvent at kigge mig i øjnene. To timer senere får jeg opkaldet med beskeden »vi har valgt en anden ansøger«.

Foto: Nima Taheri

7.-15. november 2018

Har det, som om jeg flatliner i livet. Alt, hvad jeg har udviklet af kompetencer og cv-design og ansøgningsteknik og trin i ph.d.-ansættelsesprocessen, har ikke udmundet i noget. Det er ikke en progression, ikke en opadgående kurve, men en lang, flad linje.

Jeg ser de samme gamle serier, bliver i lejligheden og fantaserer om, hvor længe jeg kan blive der uden at skulle ud. Det eneste nye, jeg kan overskue, er lyden af Olga Ravns rolige stemme. Så jeg hører alle interviews, hvor hun taler om sin nyeste bog ’De ansatte’; en sci-fi roman, der samtidig er en kritik af det moderne arbejdsmarked.

Imens vokser min frustration. Den er ikke rettet mod min uddannelse, men mod det aktiveringssystem og det arbejdsmarked, som omgiver den. Jeg er ikke vred på min faglighed, jeg er stolt og taknemmelig for den uddannelse, jeg har fået.

Jeg er vred på et jobcentersystem, der kører som et samlebånd med registrering, indtjekning og to ansøgninger om ugen. Jeg er vred over at skulle deltage i møder med jobkonsulenter, som ingen særlig forståelse har for mine udfordringer som humanist.

Og så er jeg vred over den arbejdskultur, som venter på den anden side. En kultur, hvor humanister lader til at være lavest i fødekæden, og den kulturbranche, der udgør mange humanisters arbejdsmarked, og som lever af gratis arbejdskraft via praktikker, løntilskudsstillinger og vage projektansættelser, mens de brander deres dårlige arbejdsvilkår som en unik chance i en svær branche.

Midt november 2018

Jeg begynder langsomt at lægge nye planer; forsøger at geninstallere en følelse af håb. Kontakter en bekendt fra universitetet og aftaler et kaffemøde, hvor jeg kan udspørge hende om mulighederne for at arbejde på uni.

Hun glemmer vores aftale, og jeg sidder alene i en time på en café med en alt for dyr latte, inden jeg tager til møde på jobcentret.

Her skal jeg møde op hver tredje måned, selv om jeg ikke har fået noget nyt at vide siden mit fjerde møde. Sagsbehandleren siger, at jeg skal søge bredt, og jeg nikker. Hun siger, jeg skal søge uopfordret, og jeg nikker. Hun spørger, hvordan det går, og jeg fortæller om nye planer og planlagte kaffeaftaler, og hun smiler og siger, at netværk er vigtigt. Så går jeg hjem.

December 2018

Jeg husker min begejstring for at undervise og begynder at sende uopfordrede ansøgninger til højskoler og efterskoler på hele Sjælland. På en dag sender jeg 13 ansøgninger. De fleste svarer ikke. Nogle svarer høfligt med afslag. En enkel skriver: »Vi har ikke nogen åbninger nu, men lad os skrives ved. Vi kunne få brug for dig i fremtiden«.

Januar 2019

Til endnu et nikke-møde på jobcentret får sagsbehandleren et bekymret udtryk i ansigtet, da hun opdager, at jeg til september løber tør for dagpenge. Hun tilbyder mig et forløb hos en ekstern jobkonsulent. Jeg takker ja. Er efterhånden klar til at prøve hvad som helst.