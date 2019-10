En god dag for fans af julehits og en dårlig dag for Prince

En god dag for ...

Fans af julehits. #MeToo-bevægelsen har rettet berettiget opmærksomhed mod seksuelle krænkelser i et utal af samfundsforhold, der har underskud på sund fornuft og balance. Ønsket om genopretning af den gensidige respekt mellem kønnene ramte sidste år det klassiske julehit fra 1944 ’Baby, It’s Cold Outside’, hvor hun i dansk oversættelse af duetten synger: »Sig mig, hvad er i den drink«, hvortil han svarer: »Det er umuligt at få en taxa«. Det blev tolket som oplæg til en voldtægt, så sangen blev bandlyst. Nu kommer Kelly Clarkson og John Legend heldigvis det pragtfulde nummer til undsætning med en nyindspilning, hvor de på skift synger: »Hvad vil mine venner tænke«, »Jeg tror, de vil fryde sig«, »Hvis jeg tager en drink mere«, »Det er din krop og dit valg«. Så må man tro, at alt er godt igen.

En dårlig dag for ...

Prince. I betragtning af at det er tre et halvt år siden, han døde, har superstjernen fra Paisley Park næppe haft den store indflydelse på, at hans selvbiografi nu bliver udgivet. Det er til gengæld hans eftermæle, der skal bære konsekvenserne af, at Prince-arvingerne har besluttet at publicere kondensatet af breve og notater fundet i hans hjem. Det er ifølge den engelske avis The Guardian Dan Piepenbring, der som superfan har fået lov til at færdiggøre den ’selvbiografi’, han åbenbart havde været i gang med i tre måneder, da Prince døde. ’The Beautiful Ones’ hedder bogen. Det er unægtelig svært at se det smukke i, at der virkelig skulle være behov for at sværte popkunstnere som Ed Sheeran og Katy Perry i en død mands navn, som udgivelsen ifølge The Guardian eksempelvis gør.