En god dag for Barack Obama og en dårlig dag for Aqua

Barack Obama. Den tidligere amerikanske præsident er nærmest mere populær end nogensinde og rejser verden rundt til publikum, der vil betale eksorbitante beløb for at lytte til venligsindede budskaber. Senest har Barack Obama i Singapore slået fast, hvordan verden kan blive et bedre sted: »Kvinder, I skal bare vide, at I ikke er perfekte, men jeg kan ret indiskutabelt sige, at I er bedre end os. Jeg er helt sikker på, at hvis alle nationer i verden var ledet af kvinder, ville vi opleve væsentlige forbedringer hele vejen rundt og på nærmest alle områder«. Barack Obama er færdig med politik – »verdens problemer er ofte skabt af gamle mennesker, især gamle mænd, der har svært ved at træde til side«, siger han – men har nu også slået fast, at hans kone, Michelle, ville være en endnu bedre præsident.