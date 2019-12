En god dag for Jim Lyngvild og en dårlig dag for Infernal

FOR ABONNENTER

Jim Lyngvild. Livsglæden har ingen været i stand til at tage fra designeren, forfatteren, iværksætteren, realitystjernen og hvad Jim Lyngvild ellers har gjort sig fortjent til at blive betegnet som. Den positive attitude fik ikke desto mindre et ekstraordinært nøk opad, da buddet afleverede post til hans domicil, Ravnsborg på Fyn. Et julekort fra Amalienborg affødte strålende øjne og tandsæt i et Facebook-opslag med ordene: »Når man får julekort fra en ... lad os sige ... noget uventet kant!!!! Jeg siger ikke, hvad der stod! PS. Mine tænder er ikke retoucheret«. Jim Lyngvild har lavet buster af kronprins Frederik og dronning Margrethe, men om det er en tak for den gestus, der har affødt den særlige hilsen, er det altså umuligt at vide. Han viser dog gerne kortets forside, der er et foto af dronningens hjemmelavede pynt.