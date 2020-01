En god dag for stammefolk i Amazonas og en dårlig dag for Apu fra 'The Simpsons'

Automatisk oplæsning Beta

En god dag for ...

Stammefolk i Amazonas. Alene sidste år øgedes afskovningen i Amazonas med 85 procent ifølge Det Nationale Institut for Rumforskning i Brasilien. Og for at gøre ondt værre har landets præsident, Jair Bolsonaro, netop åbnet fredede områder i regnskoven for mineselskaber. Men nu er det nok, lyder det fra urbefolkningen, og i den forgangne uge gjorde flere hundred stammeledere fælles front mod Bolsonaro ved et stormøde i Pairacu. »Vi accepterer ikke minedrift på vores jorder. Vi accepterer heller ikke dem, der fælder regnskoven. Vi accepterer heller ikke illegale fiskere eller anlæg til vandenergi. Vi er imod alt, hvad der ødelægger regnskoven«, lyder det ifølge Ritzau i et manifest fra stammefolkene. Nu rejser den mest fremtrædende stammeleder, den 89-årige Raoni Metuktire (billedet) fra kayapostammen, til hovedstaden: »I Brasilia vil jeg spørge Bolsonaro, hvorfor han taler så dårligt om oprindelige folk«. Bare han lytter.​​

En dårlig dag for ...

Apu Nahasapeemapetilon. Den indiske kioskejer i tv-serien ’The Simpsons’ har mistet stemmen. Bogstaveligt talt. Efter på de sociale medier at være landet i en shitstorm af dimensioner, der kun kan skyldes den globale opvarmning, vil skuespilleren Hank Azaria nu ikke længere lægge hverken stemmebånd eller dialekt til familiefaderen fra Springfield med hustruen Manjula (arrangeret ægteskab, ægte kærlighed) og de otte børn (ottelinger efter en lidt heftig fertilitetsbehandling). Rollen som indehaver af døgnkiosken Kwik-E-Mart er de seneste par år kommet under stadigt stærkere beskydning for at være skabt med udgangspunkt i racistiske stereotyper. Det hele startede ifølge Ritzau i 2017 med en BBC-dokumentar, hvor den indiskamerikanske komiker Hari Kondabolu rejste kritikken, som siden da kun er vokset. Nu er det uklart, om Apu må sælge kiosken og vinke farvel til ’The Simpsons’. ​​