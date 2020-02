Blå bog:

Joseph C. Sternberg

Født 1982 og opvokset i Vermont, USA.

Har siden 2006 arbejdet som journalist og i lederkollegiet hos The Wall Street Journal.

Tidligere korrespondent i Hongkong og bor i dag i London med sin mand.

Forfatter til bogen ’The Theft of a Decade: How the Baby Boomers Stole the Millennials’ Economic Future’.