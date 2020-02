En god dag for de nyfødte og en dårlig dag for jyder med vandskræk

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En god dag for ...

De nyfødte. Der var mandag gode nyheder på øverste hylde, hvis man lige har spærret øjnene op for første gang og indtaget verden med et vræl. For de nyfødte kan ifølge spritnye tal fra Danmarks Statistik se frem til en forventet middellevetid på henholdsvis 79,3 år for drengene og 83,2 år for pigerne. Det er en stigning på henholdsvis 0,31 år og 0,27 år på bare et år. For begge køn er middellevetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 1990’erne, og stigningen har været størst for mændene, så forskellen er blevet reduceret fra 5,7 år i 1990 til de nuværende 3,9 år. Med den forlængede levetid må den nye generation dog også forvente at skulle arbejde længere, inden de når pensionsalderen. Men så kan de jo nå at spare mere op. Det ender med, at de kan købe hele verden ...

En dårlig dag for ...

Jyder med vandskræk. Det er altså træls, når man skal trække i sine waders, bare fordi man skal ned at handle i Brugsen. Men flere steder i det jyske har vandet taget magten efter de seneste dages regnskyl. Blandt andet i Vejle og Kolding stod flere gader under vand. »Det har regnet meget, og åsystemerne har haft svært ved at følge med«, siger Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør ved Trekantområdets Brandvæsen, til Ritzau og tilføjer: »Også inde i landet har vi haft vand stuvet sammen, hvor det ikke plejer at stå. Hele parkeringsanlægget ved Billund Lufthavn har været under vand, og i Vejen har vi også pumpet meget vand væk«. Lidt længere nordpå blev beboerne i 11 boligblokke på Bygholm Åvænget i Horsens evakueret, fordi man frygtede, at et dige ville bryde sammen.