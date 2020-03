En god dag for lykken og en dårlig dag for en tangloppe på dybt vand

Lykken. Mens det grå og regnvåde efterår efterhånden er gået ind i sin 7. måned, er der nu kommet endnu en god grund til at længes efter varmere stunder: Når der kommer maj, du søde, milde, kan du besøge lykken. Bogstaveligt talt. For lykken flytter på museum. Og lykken fylder 240 kvadratmeter og får fast adresse på Admiralgade i København. Det er tænketanken Institut for Lykkeforskning, som står bag Lykkemuseet, og der bliver tale om et interaktivt museum med forsøg, tankeeksperimenter og et indblik i lykkens historie. »Vi får mange henvendelser på instituttet fra folk, der gerne vil besøge os. Det er nok, fordi det lyder som det her magiske sted, hvor folk forventer, at vi sidder og spiser is og klapper hundehvalpe hele dagen«, siger lykkeinstituttets leder, Meik Wiking, til Ritzau om baggrunden for det nye museum. Tillykke.