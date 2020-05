Lektor: Lønforskellen på arbejdsmarkedet er steget i 25 år. Nu risikerer vi, at hjælpepakkerne får uligheden til at accelerere

FOR ABONNENTER

Den stigende ulighed i løn, som kan observeres i størstedelen af de velstående lande, skyldes i stadig højere grad, at nogle arbejdspladser er mere velbetalte end andre. Sådan lyder konklusionen i et stort internationalt studie udgivet i Proceedings of the National Academy of Sciences. I studiet har vi finkæmmet lønregistrene i 14 højindkomstlande de seneste 25 år, inklusive Danmark, for at se nærmere på, hvordan uligheden i bruttolønnen har udviklet sig.