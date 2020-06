Kirstine Holst bruger sin egen skæbne i kampen mod voldtægt. Nu træder frifundet mand frem – og slår hårdt igen

Kirstine Holst er frontfigur i kampen for en strammere voldtægtslov, der kræver samtykke før sex. Hun har taget udgangspunkt i sine egne oplevelser. Her svarer hun på kritikken fra den mand, hun anklagede og fortsat anklager for voldtægt, selv om manden er frifundet i retten.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Jon Kiellberg blev for to år siden frifundet for voldtægt. Nu slår han verbalt igen mod den kvinde, der anmeldte ham, og beskylder hende blandt andet for at blive ved med at udstille ham som ’gerningsmand’ på sociale medier i den hensigt at ødelægge hans liv.