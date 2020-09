Sognepræst: Tilgivet og elsket. Hele Danmarks nr 11. Bendtner er tilbage i Tårnby, hvor det hele begyndte

Jeg vidste, Nicklas Bendter ikke svigtede. Selvfølgelig er han tilbage i byernes by: Tårnby, hvor det hele startede.

Det er noget af et skifte: fra FCK til oldboys i Tårnby. Man kan sagtens kalde det et skridt tilbage – eller syv. Og man kan ikke lade være med at spørge: Hvorfor sluttede det allerede nu? Manden er kun 32. Hvorfor tog han ikke en sæson i Kina eller USA, tjente en masse penge, holdt karrieren i gang, scorede på et straffe, fik sig en bil mere? Sveriges Zlatan Ibrahimovic er da 38.

Nu er karrieren på topniveau slut. Og jeg kan ikke lade være med at ærgre mig over, at han ikke tog nogle år mere. I hvert fald ét. Det kunne jo have været, at han kunne have spillet sig ind på yderste mandat i truppen til EM til sommer. Ved stillingen 2-2 imod Belgien ville han blive skiftet ind, og sørme om han ikke i tillægstiden ville stange et indlæg imod bagerste stolpe ned i jorden og op i nettaget, utageligt for målmanden Courtois.