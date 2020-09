Seniorforsker: Modstandskraften i den libanesiske befolkning er resultat af et fejlslagent statsprojekt

En måned efter den voldsomme eksplosion i Beirut, der ødelagde halvdelen af byen, dræbte op mod 200 og sårede 6.000, blev håbet om at finde levende ofre i ruinerne i denne uge opgivet. Oprydningen fortsætter, men det er en uoverskuelig opgave, der i høj grad varetages af græsrodsorganisationer og frivillige: Ødelæggelserne gik ud over både boliger, skoler, sundhedsklinikker, hospitaler, el- og vandforsyning, affaldshåndtering og fødevareforsyning.

Som en lektor ved Det Amerikanske Universitet i Beirut (AUB), Carmen Geha, sagde på et webinar i onsdags: »Borgerne står bogstavelig talt uden tag over hovedet, og vi bliver nødt til at få byen til at fungere, før det overhovedet giver mening at begynde at organisere nye politiske valg, for folk kan ikke både stå i kø ved hospitalerne eller med madskålen i hænderne og samtidig deltage i politisk aktivisme«.

Ved siden af politisk aktivisme, som eksempelvis demonstrationer, uafhængige medieplatforme og politiske møder, prioriterer græsrodsorganisationerne oprydningsarbejdet, hjælp til de nødlidende og genopbygning finansieret af nyetablerede fonde, som arbejder på en grøn og transparent dagsorden.