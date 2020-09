Den dannede professor, den indignerede lærer og den magtkritiske antropolog: Her er årets nominerede til Hørups Debatpris

Hørups debatpris

Juryen

Søs Marie Serup. Kommunikationsrådgiver og politisk kommentator i bl.a. BT og på TV 2. Serup er kendt som en analytisk stærk og ualmindeligt klart kommunikerende iagttager af den offentlige debat. Hun kender de gængse virkemidler, kan gennemskue floskler og forbagte budskaber og lader sig aldrig dupere af staffage og kulørte lamper. Hun er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og driver i dag kommunikationsvirksomheden BY SERUP.

Jacob Mchangama. Jurist og direktør i tænketanken Justitia. Modtog sidste år den første udgave af Hørups Debatpris for »sin konsistente kamp for grundlæggende frihedsrettigheder, sin partipolitisk uafhængige kritiske stemme og sin respektfulde saglighed«.

Christian Jensen. Formand for juryen, ansvarshavende chefredaktør på Politiken og i kraft af denne stilling beslægtet i lige linje med Viggo Hørup, der grundlagde Politiken i 1884. Uden at fornærme nogen af de øvrige jurymedlemmer kan man fastslå, at Jensen er den i feltet, der kender Hørups tankegods bedst; den viden er akkumuleret gennem en intens læsning af Hørups taler og artikler.

Mads Zacho Teglskov. Opinionsredaktør på Politiken. Dagligt ansvarlig for, at meninger brydes med gennemslagskraft og tyngde i landets største debatavis. Som omdrejningspunkt for avisens meninger deltager han i den offentlige debat med klummer og ledende artikler og er desuden dommer i DM i debat.

Pia Kjærsgaard. Medlem af Folketinget (DF), medstifter af Dansk Folkeparti og partiets formand fra 1995 til 2012. Kjærsgaard blev i 2015 som den første kvinde nogensinde formand for Folketinget. Hun er en frygtløs deltager i den offentlige debat, hvad enten emnet er udlændingepolitik eller ligestilling.

Ulla Tofte. Historiker og direktør på M/S Museet for Søfart. Tofte er en markant samfundsdebattør, der binder historisk viden sammen med aktuelle pointer om politik, kultur og eksistentielle forhold. Ved siden af sit virke som direktør besidder Tofte en række bestyrelsesposter, bl.a. i Dansk Erhverv.

