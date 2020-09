Sociolog og forsker i magteliter: Uligheden drives af en naiv tro på et dansk meritokrati

Vi accepterer store uligheder i vores samfund.

Og vi tror på myten om, at uligheden er nødvendig for at få den bedste kandidat eller de bedste iværksættere. Derfor accepterer vi, at Carlsbergs topchef Cees t’Hart med sin årsløn på 52,5 millioner kroner tjener mere end 200 gange så meget som gennemsnitslønnen for en medarbejder i bryggeriet.

Vi godtager ideen om, at familien Kirk Kristiansen, der ejer Lego, har brug for at oparbejde en formue på 186 milliarder kroner for stadig er være motiveret for at drive en succesfuld virksomhed.