Hvis omskæring ikke allerede var en tradition i USA, ville ingen forslå at indføre indgrebet

Ingen kan længere være i tvivl om, hvor ubehageligt betændt og sprængfarlig diskussionen om omskæring af hanlige spædbørn er. Så det følgende er et forsøg på at kaste lys over de aspekter af problematikken, som ikke er knyttet til religiøse befolkningsgruppers rituelle praksis.

Altså: Ikke et ord om religion i denne specifikke sammenhæng.

Den besynderlige og oversete realitet er, at USA er det eneste land på kloden, hvor et flertal af den mandlige befolkning rutinemæssigt omskæres kort efter fødslen, og at dette sker af ikkereligiøse årsager. Giver dette mening ud fra videnskabsetiske, hygiejniske eller helt andre kriterier?