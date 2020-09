Sociolog: Vi har stadig ikke vænnet os til kvinder i magtens rum

Ligesom feministisk ideologi er drevet gennem det 20. århundrede i bølger, kaster en af fjerdebølgefeminismens mest betydningsfulde bevægelser, #MeToo, en ny strøm af bølger af sig. Sådan fremstår det i hvert fald, nu hvor det, der unægtelig må kaldes en anden bølge af #MeToo, skyller ind over Danmark.

Den ramte først mediebranchen, hvor den har afdækket et omfattende problem med sexisme. Nu er den ved at skylle ind over Christiansborg og herefter videre over andre brancher. Men inden den når så langt, er det måske værd at vise nogle sammenhænge, som gælder særligt for mediebranchen.

Lige nu blotlægges det takket været Sofie Lindes vidnesbyrd, hvordan mediebranchen som arbejdsplads danner ramme for sexistisk chikane og trusler mod kvinder. Som tidligere undersøgelser og indsamlinger af vidnesbyrd har vist, findes der også problemer med sexisme i andre brancher - hotel- og restaurationsbranchen, it-branchen og filmbranchen for at nævne nogle eksempler.