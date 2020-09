Dennis Nørmark: Der er sket et brud mellem eliten og befolkningen. Politikerne ved ikke længere, hvem de leder

Når befolkningen ønsker et stop for muslimsk indvandring, et brud med frihandelsaftaler eller en enorm grøn omvæltning, bliver det af den politiske elite opfattet som politik for pattebørn. Men hvis vi ikke lytter mere til befolkningens ønsker, ender det med, at den dårlige populisme vinder, mener antropolog og forfatter Dennis Nørmark, der er nomineret til Hørups Debatpris.