Trumps narcissisme gør, at Nordkorea beholder sine kernevåben

Enhver verdensleder med bopæl i Det Hvide Hus ville i en valgkamps slutspurt også være optaget af sit eftermæle uanset mulighederne for genvalg. For selv taberen af et amerikansk præsidentvalg kan gøre en forskel.

Tydeligste eksempel er Al Gore, der tabte til George Bush under tvivlsomme omstændigheder for snart 20 år siden og siden fandt en vej frem i karrieren ved at sætte kursen for supermagtens klimapolitik.

En amerikansk præsidents plads i historieskrivningen har betydning for venner og allierede over den ganske klode og for USA’s evne til at fastholde sine partnerskaber.