Sikandar Siddique: Kære støttepartier. Det er skammeligt, at I holder hånden under en regering, der fører sort klimapolitik

701 forskere har fået nok. For nylig forklarede de højt estimerede universitetsfolk her i Politiken, hvorfor de kræver af regeringen, at den behandler klimakrisen med samme alvor, som regeringen tydeligvis (og tak for det!) behandler coronakrisen med.

Det kunne da bare mangle, kunne man sige, da klimakrisen i langt højere grad end coronakrisen er en trussel mod livet på Jorden, som vi kender det, og kan koste milliarder af mennesker livet. Forskerne er derfor heldigvis ikke alene.

Det samme krav har lydt længe fra de unge klimaaktivister, fra store dele af erhvervslivet, fra civilsamfundet og ikke mindst fra FN’s Klimapanel, der allerede i 2018 krævede omgående (!) klimahandling af hidtil uset omfang på alle niveauer af samfundet og i alle sektorer, hvis vi skal lykkedes med at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, hvilket også er regeringens erklærede mål.

Så hvorfor tøver regeringen »vedvarende med at bruge alle tilgængelige redskaber for at afværge de enorme risici for den danske befolkning, som klimakrisen udgør«, lød spørgsmålet fra forskerne.