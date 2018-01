FOR ABONNENTER

Min søn er lige begyndt i børnehave. Som så mange andre forældre er jeg chokeret og forfærdet over den normering og de forhold, vi møder i børnehaven.

Jeg oplever utrolig søde og kompetente pædagoger, der virkelig knokler for at få tingene til at hænge sammen. Men det gør tingene bare ikke. Jeg oplever under indkøringen, at mange af børnene kommer og vil trøstes og krammes af mig – som for dem er en totalt fremmed – fordi de er så meget i underskud af voksenkontakt.

Jeg oplever en stemning af junglelov og , og når jeg spørger min søn, hvordan det var i børnehaven i dag, svarer han »Ikke godt« og forklarer det f.eks. med, at »der var en, der slog«, eller »de andre børn larmede rigtig meget«.

Min søn har aldrig været i vuggestue til senere end kl. 15. Og det skyldes i høj grad, at jeg ikke har kunnet forsvare over for mig selv, at han skulle være længere tid i en institution med så få ressourcer og så højt et støjniveau, at pædagogerne får tinnitus, og jeg selv ikke kunne holde ud at være der ret længe ad gangen.