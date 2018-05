Blikfang

»Når databeskyttelsesloven træder i kraft om få uger, vil regeringen have kontrol med vores persondata, og vi har ikke mulighed for at føre opsyn med hvordan og hvorfor de bruges. For regeringen ønsker af effektivitetshensyn ikke, at der skal være transparens eller demokratisk kontrol med det offentliges dataprofilering og -deling«, skriver ph.d.-studerende Simon Nørgaard Iversen i sin kommentar i søndagsavisen forleden.

Tegning: Per Marquard Otzen