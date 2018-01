Økonom opfordrer til kvalitetstjek: Reelt ramte finanskrisen boligmarkedet voldsommere, end vi hidtil har antaget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vismændene og andre økonomer bruger dem.

Politikere, banker, medierne - og alle, der ejer en bolig eller har planer om at købe en – bruger dem: de officielle tal for prisstigninger og -fald på boliger.

Ismir Mulalic Født 1977. Uddannet cand.polit., ph.d., Københavns Universitet. Lektor på DTU og senior fellow, Kraks Fond Byforskning. Står sammen med Holger Rasmussen, Hans Henrik Woltmann og Jan Rouwendal bag forskningsprojektet ’Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn'.

Men faktisk har vi siden årene op til finanskrisen været misinformeret om den reelle prisudvikling i Storkøbenhavn.

De officielle prisindeks fra Danmarks Statistik og banker/realkreditinstitutter – der følger de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på solgte boliger – er nemlig ikke præcise nok, konkluderer Ismir Mulalic, der har stået i spidsen for et forskningsprojekt fra Kraks Fond Byforskning.

»De klassiske indeks er for konservative. De bygger på en antagelse om, at udviklingen i prisen på boliger er ens, uanset kvaliteten af de solgte boliger – altså, at prisen stiger eller falder lige meget for alle huse eller lejligheder i et givent område. Men hvad nu, hvis det ikke er rigtigt?«

»Vores forskning viser, at finanskrisen ramte boligpriserne i Storkøbenhavn voldsommere, end vi har antaget. Der er i vores tal udsving på op mod 50 procent på lejlighedspriserne i forhold til de traditionelle indeks. De har både undervurderet prisfald under krisen og prisstigninger efter krisen«, siger Ismir Mulalic.

En bolig er ikke bare en bolig

Hvad betyder det i praksis, at tallene ikke er retvisende?

»Måske var vi for længe om at reagere under krisen. Når man f.eks. laver politik, og når bankerne kreditvurderer og rådgiver deres kunder, er det vigtigt at have præcis information om prisudviklingen. Så kan vi også opdage det i god tid, hvis vi er på vej ind i en ny prisboble«.

Derfor har Ismir Mulalic og tre kolleger udviklet et nyt indeks, der tager højde for kvaliteten af de boliger, der bliver solgt i et bestemt tidsrum. De har med en statistisk model opdelt markedet i fem kvalitetssegmenter, hvor laveste kvalitet groft sagt er de 10-15 procent billigste i et givent område, og højeste kvalitet tilsvarende de 10-15 procent dyreste.

Hvorfor skal man vurdere kvaliteten af boligerne for at sige noget om prisudviklingen?

»Det skal man, fordi det ikke rammer de forskellige kvaliteter af boliger på samme måde, når der sker ændringer, der påvirker boligmarkedet, f.eks. finanskrisen«, siger Ismir Mulalic, bl.a. med henvisning til at de officielle indeks konstaterede et generelt prisfald på 22 procent på enfamilieshuse i Storkøbenhavn i perioden 2007-2009.

Alt kunne sælges før krisen

Men dykker man dybere ned i prisudviklingen på de solgte huse, dækker den over, at de kvalitetsmæssigt dårligste huse faldt med 28 procent, mens den bedste kvalitet kun faldt 9 procent.

»Når man inddrager kvaliteten af boligerne, kan man også se, at kvaliteten af de boliger, der bliver solgt, varierer over tid. Op til finanskrisen kunne man stort set sælge alt. I årene 2007-2009 var det svært at sælge, men det, der blev solgt, var til gengæld af en højere kvalitet end tidligere.

Det viser sig altså, at en bolig af høj kvalitet holder prisen bedre, mens man skal være lidt mere påpasselig med en bolig af lav kvalitet. Det kan være en god investering, men det er også mere risikabelt, fordi lav kvalitet er mest prisfølsomt i en krise«.