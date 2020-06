Forfatter og lærer: Både elever og lærere trives med færre timer. Lad os helt droppe de lange skoledage

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg må indrømme overfor mig selv, at det med korte skoledage under coronakrisen er et hit for de elever, jeg underviser i specialklasserne. Det kommer ikke helt bag på mig, at lange skoledage – sommetider til kl. 15.25 – er i overkanten. De elever, jeg underviser, er i hvert fald brændt ud, når de kommer hjem fra skole. Og jeg tror, at det samme måske gælder for elever inden for resten af skolens rammer.